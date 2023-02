OM-PSG : Mathieu Valbuena a son favori

La suite après cette publicité

Joueur emblématique de l’OM des années 2010, Mathieu Valbuena n’a jamais caché avoir conservé de fortes attaches avec le club phocéen. En amont du Classique ce dimanche face au PSG, au Vélodrome (20h45), le champion de France 2010 s’est livré au jeu des pronostics pour La Provence. Et pour lui, l’OM n’a pas à rougir et fait même office de favori.

«Aujourd’hui, je dirais avantage Marseille. Psychologiquement, les Olympiens sont bien mieux que les Parisiens. L’OM n’a rien à perdre et tout à gagner. Voir le club à cette place-là, à cet instant de la saison, personne ne l’aurait cru, rappelle le milieu offensif de 38 ans. Rappelez-vous le premier match et les sifflets contre (Igor) Tudor. Tu reviens du diable Vauvert après le départ de (Jorge) Sampaoli à cause des transferts. Même un nul ne serait pas un mauvais résultat ; l’OM resterait à 5 points, ce qui n’est pas énorme. Sur le plan psychologique et sur la forme du moment, l’OM a un vrai avantage.»

