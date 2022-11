LdC, OM : Mathieu Valbuena est fou de rage

Elle fait mal cette défaite face à Tottenham. L'OM, battu 2-1 par les Anglais, termine donc dernier de son groupe et ne jouera aucune compétition européenne en 2023. Une déception terrible pour Mathieu Valbuena, que vous avez récemment pu lire en exclusivité sur notre site. Pour So Foot, il a fait part de sa colère.

« L’OM avait de quoi jouer la deuxième place, largement. Finir dernier de ce groupe, alors que tu avais la troisième place en main jusqu’à la dernière seconde, c’est un échec. Que les joueurs n’aient pas été mis au courant du résultat de Francfort, c’est lunaire. C’est une faute professionnelle. [...] Résultat ce matin : l’OM n’a rien, à part la queue entre les deux jambes », a expliqué l'ancien Phocéen, qui a aussi taclé le coach : « on peut parler des choix de Tudor, de ses changements incompréhensibles. Quand tu joues le match de l’année et que tu ne fais pas entrer Payet... Même s’il n’est pas en grande forme, dans une fin de match comme ça, il peut faire différence sur coup franc, ou sur un geste. Pareil : sortir Clauss pour Kaboré, sans lui jeter la pierre, ce n’était pas le choix le plus judicieux. Quand tu jettes ton dévolu sur un match qui conditionne ta saison, l’avenir de ton club, ces choix laissent perplexes ». C'est plutôt clair.