Angleterre : Ben Chilwell veut être présent pour le Mondial au Qatar

Dans un entretien accordé au Telegraph, Ben Chilwell s'est exprimé sur ses envies de Coupe du Monde fin 2022 au Qatar avec l'Angleterre. Le latéral gauche de 25 ans n'a pas pu s'exprimer lors de sa deuxième saison avec Chelsea après une grosse blessure face à la Juventus le 23 novembre 2021 (4-0). Il n'a joué que 13 petits matchs durant l'exercice 2021/2022.

« Je suis prêt à 100 % pour mon retour », déclare-t-il au média anglais. Présent lors de la reprise, l'international anglais (17 sélections) a évoqué sa blessure : « j'ai eu de la chance (...) Quatre mois et demi après l'opération, je n'ai ressenti aucune douleur. Je n'ai jamais vraiment eu de bosses sur la route. En ce qui concerne une blessure comme celle-là, c'était aussi simple que possible. À chaque pas, je progressais et j'allais bien. J'étais frustré et j'avais l'impression que j'aurais pu aller plus vite, mais ça aurait été stupide.» De retour avec les Blues, Ben Chilwell pourra jouer sa chance cette saison pour tenter de faire partie de la liste de Southgate pour le voyage au Qatar en novembre.