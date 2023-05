Polémique LGBT en L1 : le message fort d’Habib Beye

Le week-end spécial contre l’homophobie en Ligue 1 et en Ligue 2 aura fait débat. Notamment parce que plusieurs joueurs ont décidé de ne pas porter le maillot avec un flocage arc-en-ciel. Depuis, plusieurs personnages importants du football français se sont exprimés à ce sujet. À commencer par Habib Beye. L’entraîneur du Red Star et consultant pour Canal + a partagé son opinion sur le Canal Football Club ce dimanche.

« Personnellement je pense que comme le racisme, comme toutes les causes, on devrait les représenter noblement. On devrait être porteur de ces messages-là. Je dis juste que ceux qui ont refusé de ne pas porter ce maillot, non juste pas jouer un match de football. Et ce sont des convictions personnelles que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. (…) Je ne partage pas leur cause. (…) Ce que je veux dire c’est que dans une cause, il est impossible que tout le monde pense la même chose. »

