Ligue des Champions : la mauvaise passe d’Erling Haaland fait trembler Manchester City

Qui peut encore arrêter Manchester City vers le succès en Ligue des Champions ? Cette victoire tant attendue depuis l’arrivée de l’actionnariat émirati en 2008 tend enfin les bras au club anglais. Battu à la surprise générale en finale en 2021 par Chelsea, et éliminé dans des circonstances parfois rocambolesques les autres années, City tient une occasion unique face à une équipe de l’Inter (coup d’envoi ce soir à 21h) que personne ou presque n’attendait à ce stade-là de la compétition. Les Mancuniens sont les grandissimes favoris.

Il n’y a aucun nuage noir dans le ciel d’Istanbul, lieu de la finale, tout juste une toute petite tâche grise à l’horizon. C’est celle d’Erling Haaland. Irrésistible toute la saison (52 réalisations en 52 matchs TTC), le Norvégien connaît une légère panne depuis le début du mois de mai. Sur les 4 derniers matchs de Premier League qu’il a disputés (il est resté sur le banc lors de la dernière journée face à Brentford), il n’a marqué qu’une fois mais associé à la finale de FA Cup et à la double confrontation face au Real Madrid, c’est un tout petit but sur les 7 dernières sorties.

1 but sur les 7 derniers matchs

Une disette inhabituelle pour lui. Si l’intéressé ne se pose pas trop de questions, ce léger manque de réalisme arrive au pire des moments. «Vous pouvez considérer cela comme un but en 7 matchs ou 52 buts en 52 matchs et huit passes décisives», répond-il. «Vous pouvez penser de deux manières différentes. Je ne suis pas stressé. Je me sens vraiment bien.» Comme pour mieux détourner un problème qui n’en ai sans doute pas vraiment un. Il n’en reste pas moins qu’une telle statistique négative ne lui était pas arrivée depuis Molde. Il y a tout de même 5 ans.

Guardiola non plus ne semblait pas inquiet hier en conférence de presse. «Je ne suis pas ici pour discuter de la moyenne des buts marqués par Haaland. Si vous avez des doutes à ce sujet, vous êtes la seule personne. Je n’ai pas de doutes, demain (samedi, ndlr) il sera prêt à nous aider à gagner la Ligue des champions» rétorquait l’entraîneur. Il faut dire que dans cette période, Haaland n’a pas failli dans le jeu, à l’image de ce duel remporté sur le premier but de Gündogan après 13 secondes de jeu face à Manchester United en finale de FA Cup.

Personne ne s’inquiète à City

Jamais dans sa encore courte carrière, le buteur de 22 ans a enchaîné trois rencontres de C1 sans marquer. Mais même sans trouver la faille, cela ne voudra pas dire que City échouera dans cette ultime quête, celle pour laquelle le club anglais a recruté le Norvégien. «City n’est pas venu me chercher pour gagner la Premier League», rappelait-il il y a quelques semaines et confirmer les propos de son entraîneur. «Les clés de mon succès ? Avoir de bons joueurs. Avoir Messi par le passé, Haaland maintenant. Je rigole pas, hein ! C’est la vérité.»