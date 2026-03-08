Matt Pokora a mis la honte à Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé n’aime pas les projecteurs, et cette anecdote révélée par Matt Pokora en est une preuve supplémentaire. Sur le plateau de l’émission C à vous sur France 5, le chanteur révèle avoir lancé le fameux chant "Ousmane Ballon d’Or" lors du show des Enfoirés, repris en chœur par le public dans la foulée. Sauf que l’intéresssé avait spécifiquement demandé à M Pokora de ne pas le faire en coulisses. Il n’en fallait pas plus pour le mettre mal à l’aise.

«Il m’avait demandé de ne pas le faire, c’est pour ça qu’après on a un petit regard où on rigole ensemble parce qu’il m’a dit : ‘Non, ne le fais pas.’ Il était gêné. Ce qui est fantastique, c’est que dans les Enfoirés, il n’y a pas de rivalité, on est là pour la même cause, pour tirer dans le même sens, tous ensemble et puis c’est fantastique de voir un Ballon d’or nous rejoindre sur scène», a révélé le chanteur.