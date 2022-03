Liverpool : Jürgen Klopp encense Takumi Minamino

La suite après cette publicité

Auteur d'un doublé et grand artisan de la victoire de Liverpool contre Norwich (2-1) hier soir, au 5e tour de la FA Cup, Takumi Minamino (27 ans) a une nouvelle fois prouvé à son entraîneur qu'il pouvait facilement endosser le costume de joker de luxe derrière le trio infernal Mo Salah, Sadio Mané et Luis Diaz. Une performance de haute volée que Jurgen Klopp n'a d'ailleurs pas manqué de saluer : «il était une menace constante ce soir, il était mobile, il était rapide. Il était techniquement à un niveau incroyablement élevé, il y avait beaucoup de vent ce soir et quand vous avez vu comment il contrôlait les ballons quand il devait descendre les ballons hauts, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Je ne suis pas surpris, je sais à quel point il est bon et ce soir il l'a encore montré au public, ce qui est absolument génial», déclarait ainsi le technicien allemand, après la rencontre, selon des propos rapportés par The Daily Mail. Un enthousiasme affiché pour celui qui avait été recruté à Salzbourg par les Reds en janvier 2020 contre un chèque de 8,5M€.

«Il montre tout, il a tout. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il est notre joueur. Taki est arrivé dans une période difficile, avec le coronavirus à plein régime, sans supporters dans le stade, dans une bonne équipe de football qui était habituée à beaucoup de choses. Il a eu de bons moments, il a joué un très bon football, mais il avait besoin de temps et pour le moment, il a l'air d'être au sommet de ce qu'il peut faire. Je suis très, très heureux pour lui qu'il puisse le montrer. Il est évident qu'il y a des situations plus difficiles que celle de Taki dans le monde, mais ce n'est pas si facile d'entrer et de sortir et parfois de faire ce genre de choses. Mais son caractère est manifestement de première classe, ce qui signifie que lorsqu'on a besoin de lui ou que je lui donne l'occasion de le faire, il se montre à un niveau de première classe. Je suis très heureux», a notamment ajouté Klopp à son sujet. Encensé par son coach, celui qui totalise 9 buts en 22 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison l'a également été par l'expérimenté James Milner (36 ans) : «quel gars, quel joueur. Il est patient. Chaque fois qu'il entre en jeu, il est à la hauteur. Il a continué. Il est brillant à l'entraînement. Il a un excellent tempérament. Je suis absolument ravi pour lui».