FA Cup : Liverpool écarte Norwich et file en quarts

Liverpool recevait ce mercredi soir à Anfield Norwich en 8e de finale de FA Cup. Les Reds en maillot rouge débutaient la rencontre en 4-3-3, comme les visiteurs qui évoluaient eux en jaune. C’était les hommes de Jürgen Klopp qui débutaient le mieux la rencontre et dominaient les débats, Jones était proche d’ouvrir le score après une série de dribble mais sa frappe s’écrasait sur la transversale de Norwich (9e). Les Canaris craquaient finalement à la demi-heure de jeu, Tsimikas centrait pour Origi, le Belge contrôlait et décalait parfaitement Takumi Minamino qui trompait Krul d’une belle frappe (27e, 1-0). L’attaquant japonais s’offrait un doublé quelques minutes plus tard en récupérant un corner sortant au second poteau et en envoyant une lourde frappe du pied droit qui frappait la transversale avant de rentrer dans la lucarne de Norwich (39e, 2-0).

En seconde période, Liverpool était encore aux commandes et multipliait les tentatives pour essayer de creuser l’écart, bien servi par Diogo Jota, Oxlade-Chamberlain prenait sa chance mais sa tentative touchait la base du poteau gauche de Krul (51e). Le match était finalement relancé à un quart d’heure du terme, le milieu de Norwich Lukas Rupp se présentait à l’entrée de la surface de Liverpool et envoyait une frappe imparable dans le coin inférieur gauche du but d’Alisson (76e, 2-1). Malgré cette réduction du score, Liverpool gérait son avance et réussissait à s’imposer face à Norwich (2-0). Les Reds sont qualifiés pour les quarts de finale de la FA Cup.