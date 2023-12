Besiktas : Éric Bailly résilie son contrat avant de rejoindre Villarreal

Après une année à l’Olympique de Marseille, Éric Bailly (29 ans) a rejoint Besiktas. Mais le 11 décembre dernier, le club turc a décidé d’exclure cinq joueurs, dont le défenseur ivoirien (8 rencontres jouées, ndlr). «Il est annoncé que Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été exclus de l’équipe en raison de mauvaises performances et d’incompatibilités au sein de l’équipe. Notre travail sur la nouvelle structure du personnel se poursuit», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Des méthodes qui n’ont pas du tout été du goût de son agent, Rafaela Pimenta. Contactée par nos soins, elle avait expliqué : « nous sommes choqués et cela nous a pris par surprise. Nous préparons notre réaction puisque nous savons qu’Éric n’a rien fait de mal. Les droits du joueur sont violés et nous veillerons à le protéger.» Mais les choses sont sur le point d’être réglées. Selon nos informations, Besiktas et la représentante du joueur sont en train de régler les derniers détails de la résiliation de contrat du joueur. Dans la foulée, il va s’engager très rapidement à Villarreal. Un club qu’il connaît déjà pour y avoir joué pendant deux ans.