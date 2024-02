PSG : Manuel Ugarte a surpris Ousmane Dembélé

A la veille de la rencontre contre la Real Sociedad, en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions, la tournée médiatique se poursuit pour les membres du Paris Saint-Germain. Dans une interview chez nos confrères du Parisien, l’attaquant, Ousmane Dembélé, a parlé de plusieurs sujets dont l’atmosphère dans le vestiaire et l’ambiance plutôt positive entre les coéquipiers. Et selon l’ancien joueur du Barça, la recette de cette entente parfaite se trouve dans la capacité que ce groupe a de blaguer et de se chambrer, même chez certains joueurs à la réputation plus discrète comme Manuel Ugarte. Le milieu uruguayen n’hésite pas à piquer ses collègues avec humour.

«J’ai l’impression de l’avoir toujours eu. Je pense que ça vient d’Évreux où j’ai grandi. Les gens se font des blagues, se titillent… Je suis comme ça aussi, j’aime la bonne humeur, rigoler, chambrer… Et j’accepte facilement qu’on me chambre aussi. J’aime quand on se branche sur le terrain et en dehors. Je veux dire avec mes coéquipiers à l’entraînement, pas en plein match. À Paris, c’est avec Kylian (Mbappé), Nordi (Mukiele) et Ugarte qu’on se taquine le plus. Lui (Ugarte), on s’y attend moins mais c’est un sacré chambreur…», a déclaré l’attaquant parisien. Le groupe vit bien à Paris.

