OM-PSG : Jordan Veretout déçu mais sans regret

Présent au micro de Prime, Jordan Veretout est revenu sur la défaite de l’OM au Vélodrome (0-2) : «On l’a revu dans le vestiaire et oui, c’est léger, cela aurait pu être accepté. On ne va pas revenir sur un fait de jeu. C’est dommage car ce soir on les a regardés dans les yeux. On a fait le match que l’on voulait faire», a d’abord expliqué l’ancien milieu de la Roma.

«On avait une consigne à la mi-temps de ne pas perdre des ballons bêtement et surtout en contre car cela va très vite devant. C’est ce qui nous a fait mal ce soir. Ils ont deux contre-attaques et ils marquent deux buts. Et nous on arrive pas à marquer Déçu mais on a fait un match où on les a regardés dans les yeux. On a tout donné. Si on continue avec cet état d’esprit, on va en gagner des matchs et essayer d’aller le plus loin en Ligue Europa», a-t-il ensuite conclu.