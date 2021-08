Euro, Angleterre : Tyrone Mings a souffert mentalement

Vice-championne d'Europe, l'Angleterre a réalisé un parcours exceptionnel lors de l'Euro 2020. De quoi combler les Three Lions malgré la défaite contre l'Italie en finale. Pourtant, cette épopée a également laissé des traces pour un certain Tyrone Mings. Défenseur central de la sélection anglaise, le joueur d'Aston Villa a particulièrement souffert des critiques faites à son encontre lors de cette compétition. Titularisé par Gareth Southgate lors des deux premières rencontres de poule contre la Croatie et l'Écosse en l'absence de Harry Maguire, blessé à une cheville, le natif de Bath a subi de nombreuses réserves quant à son niveau de jeu. Des doutes attaquant directement son état psychologique.

Dans un entretien publié par le tabloïd The Sun, Mings a d'ailleurs révélé s'être entouré d'un spécialiste pour se relever de cet affront : « j’étais probablement le seul nom sur la feuille de match pour lequel les gens pensaient 'Je ne suis pas sûr de lui'. Et c'était quelque chose que j'ai dû surmonter. (...) Quand 90-95 % de ton pays a des doutes sur toi, c'est vraiment difficile d'empêcher que ça pollue tes pensées. [...] J'ai donc beaucoup travaillé là-dessus avec mon psychologue. C'était dur. Je n'ai pas très bien dormi avant le premier match. » Laissant la place de titulaire à Maguire pour la suite du tournoi, Mings s'est malgré tout montré à son aise lors de ces deux premiers matches où l'Angleterre n'a pas concédé le moindre but. Une souffrance mentale qui n'est pas sans rappeler les récents problèmes vécus par Naomi Osaka ou Simone Biles dans d'autres sports...