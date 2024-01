Quand Robert Lewandowski tente de convaincre Xavi de rester

C’est désormais officiel, Xavi ne sera plus l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Le technicien espagnol a annoncé son départ et plusieurs joueurs digèrent cette nouvelle. Gavi a déjà apporté son soutien à l’ancien milieu de terrain, et un autre joueur a tenté de convaincre Xavi de rester sur le banc et pas des moindres, Robert Lewandowski.

En effet, comme le relaie Mundo Deportivo, l’avant-centre de 35 ans a été très touché par cette annonce et l’a même considéré comme un échec personnel. Au point où l’ancien du Bayern a discuté seul à seul avec Xavi pour le persuader de poursuivre l’aventure avec les Blaugranas. Mais la position de Xavi est ferme et a décliné sa proposition. Lewandowski a présenté ses excuses et a souligné que les joueurs étaient fautifs dans cette situation.