Brest - Lille : les compositions sont là

La 22e journée de Ligue 1 offre un duel entre le Stade Brestois 29 et le Lille OSC. A domicile, les Bretons optent pour un 4-4-2 avec Marco Bizot dans les cages. Devant lui, Ronaël Pierre-Gabriel, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier et Jean-Kevin Duverne forment la défense. Romain Faivre, Hugo Magnetti, Paul Lasne et Franck Honorat se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Steve Mounié et Jérémy Le Douaron sont associés en attaque.

De son côté, Lille s'articule dans un 4-4-2 avec Ivo Grbic comme dernier rempart. Le portier croate officie derrière Tiago Djalo, José Fonte, Sven Botman et Reinildo Mandava. Benjamin André et Renato Sanches forment le double pivot tandis que Timothy Weah et Jonathan Bamba prennent les ailes. Enfin, Jonathan David tourne autour de Burak Yilmaz en attaque.

Les compositions

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Duverne - Faivre, Magnetti, Lasne, Honorat - Mounié, Le Douaron

Lille : Grbic - Djalo, Fonte, Botman, Reinildo - Weah, André, Sanches, Bamba - David, Yilmaz