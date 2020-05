La Juventus pose une condition à Paul Pogba pour un retour, le FC Barcelone craint la cadence infernale de la reprise

La suite après cette publicité

Messi tout proche de la barre des 1 000

Lionel Messi bientôt un peu plus encore dans l'Histoire du football. En effet, ce matin Mundo Deportivo nous apprend que l'Argentin ne serait seulement qu'à 14 buts (marqués ou fait marqués) d'atteindre la barre symbolique des 1 000 buts sur lesquels il est impliqué depuis le début de sa carrière. Avec 697 buts et 289 passes décisives avec le Barça depuis qu'il a porté pour la première fois le maillot blaugrana en professionnel, les chiffres de la Pulga sont hallucinants. Mais avec la reprise de la Liga le 12 juin prochain, Messi va pouvoir continuer d'écrire sa légende et atteindre la barre des 1 000. Ce sera un des enjeux à suivre durant cette fin de saison.

Pogba devra baisser son salaire pour revenir à la Juve

Alors que Mundo Deportivo nous explique ce matin que Paul Pogba s'éloigne encore un plus du Real Madrid, le média italien Tuttosport croit savoir pourquoi. Selon la publication transalpine, une approche assez claire de la Juventus aurait remis le milieu de terrain de Manchester United sur le chemin de Turin. Cependant, comme l'indique le quotidien, la Vieille Dame aurait fixé une condition au retour de son ancien joueur. Il devra baisser drastiquement son salaire, car la Juve ne pourra s'aligner sur celui qu'il touche à Manchester United. Et cela sera bien en dessous des 12 M€ par an que la Juventus aurait fixé comme une sorte de salary cap à ses futures recrues. «Douze millions d'euros, c'est déjà trop», aurait même indiqué le club turinois à Pogba. Reste à savoir ce qu'en pense le champion du monde 2018.

Le FC Barcelone craint les cadences infernales

L'Espagne et les clubs espagnols comptent les jours ! Plus que 14 avant la reprise de la Liga, qui a a été fixée au 12 juin voire même au 11 si Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole obtient de pouvoir jouer une rencontre hommage ce jour-là en prime time. Une reprise qui enthousiasme tout le monde, mais qui suscite aussi quelques craintes. Selon L'Esportiu, l'entraîneur du FC Barcelone Quique Sétien craint les cadences qui vont être imposées à ses joueurs, avec quasiment un match tous les trois jours à partir de la mi-juin. Avec une colonne vertébrale ayant la trentaine voire plus (Piqué, Busquets, Messi, Suarez), Sétien s'inquiète de savoir si ses joueurs vont tenir le coup et éviter les blessures. Sa gestion de l'effectif sera primordiale selon le média.