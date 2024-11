Angleterre, MU : Marcus Rashford n’arrange pas son cas

On pensait qu’il avait atteint sa maturité footballistique lors de la saison 2022/2023 alors qu’il avait livré un exercice solide (30 buts et 11 passes décisives en 56 matches) mais Marcus Rashford est retombé dans ses travers. En difficulté l’année dernière avec les Red Devils, l’attaquant anglais avait d’ailleurs manqué l’Euro 2024 avec l’Angleterre et sa dernière cape remonte au 23 mars dernier contre le Brésil (défaite 1-0). Cette saison, on pouvait penser à une amélioration dans le jeu du droitier, mais ses performances restent assez décevantes à l’image de Manchester United. En effet, il compte pour le moment 4 buts et 3 passes décisives en 18 matches, un bilan trop décevant et qu’il tentera d’améliorer avec son nouveau coach Ruben Amorim.

En attendant, Marcus Rashford subit les foudres de la presse et surtout des anciennes gloires de Manchester United avec Gary Neville, Roy Keane et Teddy Sheringham en tête d’affiche. Les trois hommes sont les plus virulents avec Marcus Rashford. Son clan avait d’ailleurs décidé de le défendre en septembre dernier. «Quand quelqu’un d’autre rate une passe, ce n’est pas mentionné, mais quand c’est Marcus, c’est différent. Les critiques qui lui sont adressées sont un véritable assaut. C’est du harcèlement. Les supporters croient ce que disent les anciens joueurs, ce qui ne fait qu’empirer les choses», avait ainsi déclaré l’un de ses amis au Daily Mail.

Marcus Rashford attendu au rebond

La situation n’a pas changé et a même empiré. Outre le côté sportif, le comportement de la star anglaise en dehors des terrains commence à interroger. Cet été, il avait eu quelques problèmes vis-à-vis de la loi et notamment au volant. Condamné pour un excès de vitesse avec sa Rolls-Royce, il vient dernièrement de partir aux États-Unis pendant la trêve internationale et a assisté au match de NBA entre les New York Knicks et les Brooklyn Nets. Une décision qui n’a pas été du goût de Gary Neville.

«Je ne suis pas très enthousiaste à l’idée que Rashford et Casemiro aillent aux États-Unis. Je pose la question sur la base du professionnalisme : vous jouez mal, l’équipe perd, vous êtes 13e en championnat et un nouveau manager arrive, choisiriez-vous ce voyage comme une pause pour recharger vos batteries ? Ce n’est pas un voyage de recharge. Ce n’est pas bien» a-t-il lâché au Telegraph. Actuellement en train de préparer le match de dimanche contre Ipswich Town, Marcus Rashford entend bien repartir d’une page blanche avec son nouveau coach Ruben Amorim. Là aussi, l’attaquant ne s’est pas fait discret en critiquant indirectement Erik ten Hag. Sous le feu des projecteurs, Marcus Rashford va devoir vite éteindre les critiques qui ne cessent de monter à son encontre.