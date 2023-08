Dean Henderson quitte Manchester United pour Crystal Palace

Crystal Palace s’offre un nouveau gardien de but, en la personne de Dean Henderson. Le portier international anglais (1 sélection) quitte enfin Manchester United, son club formateur qui l’a prêté à plusieurs reprises pour glaner du temps de jeu, pour rejoindre les Eagles, contre un chèque de 15 millions de livres sterling (soit 17,5 M€), assorti de 5 M£. Il s’y engage jusqu’en juin 2028.

«Crystal Palace est heureux de confirmer le transfert du gardien de but Dean Henderson de Manchester United pour un montant non divulgué. L’international anglais de 26 ans a signé un contrat de cinq ans avec le club, et devient la troisième arrivée de l’équipe senior de Palace lors du mercato d’été, avec Jefferson Lerma et Matheus França», peut-on lire dans le communiqué de la formation londonienne.