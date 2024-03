Une star de Liga doute de la réussite de Kylian Mbappé au Real Madrid

Le futur transfert de Kylian Mbappé (25 ans) au Real Madrid occupe toutes les discussions, surtout en Espagne. Alors qu’il répondait aux questions du journal AS, l’attaquant du Celta Vigo Iago Aspas (36 ans) a été interrogé sur le mouvement du Français. Iago Aspas a d’ailleurs exprimé ses doutes sur ce dossier, en faisant le parallèle avec sa situation au PSG avec Neymar et Messi.

«Ce serait une bonne chose pour la Liga, car plus les joueurs seront bons, plus ils auront d’impact et de revenus économiques», a d’abord rappelé l’attaquant espagnol, avant d’évoquer ses doutes sur l’efficacité de ce transfert. «Sur le papier, il est très facile de dire que le Real Madrid va tout balayer avec Mbappé, mais il faut que cela se traduise sur le terrain. Le PSG devait lui aussi être de la bombe avec Messi et Neymar, mais il n’a remporté la Ligue des champions aucune des deux années», a ajouté Aspas.