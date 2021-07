Bayern : des offres «généreuses» faites à Kingsley Coman et Leon Goretzka

La suite après cette publicité

Futur président directeur général du Bayern Munich, Oliver Kahn était présent ce lundi en conférence de presse aux côtés du patron du club bavarois, Herbert Hainer. Si ce dernier a notamment expliqué que le Rekordmeister s'attend à une perte d'environ 150 M€ liée aux recettes des jours de match, en raison de la pandémie de Covid-19, l'ex-gardien du Bayern a évoqué la gestion du mercato estival. Parmi les dossiers chauds outre-Rhin se trouvent les cas Kingsley Coman (25 ans, contrat jusqu'en 2023) et Leon Goretzka (26 ans, contrat jusqu'en 2022). Oliver Kahn n'a pas caché que convaincre ces deux éléments majeurs du groupe munichois était l'une de ses priorités.

« Nous sommes en très, très bonnes discussions avec les deux joueurs et je suis très, très optimiste », a ainsi expliqué l'ancien portier de 52 ans, précisant également que l'attaquant tricolore et que le milieu de terrain allemand disposaient d'offres «généreuses» de prolongation mises sur la table par le Bayern Munich. « Nous avons un super package à offrir à nos joueurs. Ils ont toujours la chance de gagner de gros titres avec nous et de contribuer à façonner une époque. Ce sont des choses qui sont importantes pour les joueurs », a poursuivi Oliver Kahn, qui espère ne pas voir un scenario à la David Alaba (en fin de contrat, il s'est engagé librement au Real Madrid) se reproduire sous sa direction. La balle est vraisemblablement du côté de Coman et de Goretzka, alors que le nonuple champion d'Allemagne en titre prépare un grand ménage cet été.