JT Foot Mercato : le Bayern Munich prépare un grand ménage

C'est un sacré mercato que connaît le Bayern pour cette période estivale. l'entraîneur puis le président ont changé dès la fin de saison et c'est maintenant du côté des joueurs que le club allemand se renouvelle. Un vrai coup de pied dans la fourmilière bavaroise !

Plusieurs joueurs présents depuis longtemps vont être poussés vers la sortie et notamment des Français. C'est le cas de Coman et Tolisso. Il y a quelque jours on parlait même d'un possible départ de Lewandowski, qui voudrait changer d'air. Enfin, le Bayern pourrait aussi se faire chiper Goretzka par Manchester United, si Paul Pogba partait cet été.