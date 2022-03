Nice : Dante prolonge

Capitaine de l’OGC Nice, Dante s’apprête à disputer une fin de saison passionnante avec les Aiglons. Le Gym est toujours en lice pour se qualifier en ligue des Champions et jouera la finale de la Coupe de France face au FC Nantes.

Joueur du club depuis 2016, le défenseur brésilien âgé de 38 ans va savourer. Et il n’est pas près de raccrocher. Nice vient en effet d’annoncer que son capitaine a prolongé son contrat d’une saison. Une nouvelle à laquelle le Brésilien a d'ailleurs réagit : «j’ai prolongé d’un an. J’en suis très fier et heureux, et je remercie tous ceux qui m’ont toujours fait confiance. J’espère avoir encore beaucoup de succès ici».