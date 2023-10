PSG : Carlos Soler a adoré son nouveau rôle

Ce samedi, le PSG s’est imposé sans difficulté au Parc des Princes face à un Strasbourg amorphe. Avec un effectif remanié, Luis Enrique a d’ailleurs tenté de nouvelles choses et a notamment titularisé Carlos Soler dans un rôle de piston droit nouveau pour lui. Et alors qu’Achraf Hakimi était absent ce samedi, l’Espagnol s’est très bien débrouillé pour pallier l’absence du joueur marocain. Pourtant en délicatesse depuis son arrivée à Paris, l’ancien de Valence a inscrit le but du 2-0 à la demi-heure de jeu et a réalisé une performance plus qu’aboutie. Il y est même allé de sa passe décisive en fin de rencontre pour Fabian Ruiz.

Elu homme du match par la rédaction de Foot Mercato, Soler a fait part de sa fierté à l’issue de la rencontre : «Il y avait une crainte suite au match de Nice. Il fallait bien mieux faire. L’équipe a bien su réagir et a bien géré cette fin de match et nous avons pu faire entrer plusieurs joueurs. Dans ce nouveau rôle, j’ai dû trouver des nouveaux repères. La façon d’attaquer de l’équipe m’a permis d’avoir un rôle plus offensif. Finalement, je me suis bien accommodé à ce nouveau rôle» sourit le joueur de 26 ans au micro de Prime Video.