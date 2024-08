Liga Portugal : Viktor Gyökeres guide le Sporting contre Porto

Le championnat du Portugal nous réserve cette saison une énorme affiche dès la 4ème journée avec l’une des rencontres les plus alléchantes du football européen. Une duel entre deux géants du football portugais : le Sporting d’un côté, le FC Porto de l’autre. Le tout sur la pelouse du stade mythique José Alvalade XXI. Au coup d’envoi, le Sporting comme le FC Porto étaient invaincus avec trois victoires en trois journées. Le match pouvait déjà être décisif dans la course au titre, dans un pays où chaque point compte et où les confrontations directes sont capitales.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Sporting 12 4 14 4 0 0 16 2 2 Porto 9 4 5 3 0 1 7 2

Au cours d’une partie équilibrée, ce sont les Leões qui ont fait chuter les Dragões en fin de rencontre. On dit souvent que les grandes rencontres se jouent sur des détails et grâce aux leaders. Cette analyse n’a jamais été aussi vraie ce samedi soir à Lisbonne. En effet, c’est grâce à son serial buteur, le Suédois Viktor Gyökeres, que le Sporting à renverser son rival. Avec un pénalty réussi (72e), les joueurs de Rúben Amorim ont pu venir à bout et empocher les trois points. Son coéquipier Geny Catamo y est allé de son but pour parfaire le succès lisboète (2-0).