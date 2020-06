Angel Di Maria ne comprend pas l'arrêt de la saison

Parmi les joueurs les plus décisifs du Paris Saint-Germain cette saison encore (7 buts et 14 passes décisives en 26 matches de championnat), Angel Di Maria aurait bien ajouté quelques passes et quelques buts à son compteur, en Ligue 1. Mais l'exercice 2019-2020 s'est brusquement interrompu le 30 avril, lorsque la LFP a décidé de mettre un terme à la saison, face à la pandémie de coronavirus. Une décision que regrette aujourd'hui l'attaquant argentin de 32 ans.

« Comme beaucoup, je pense qu'on s'est précipités pour prendre une telle décision. De ce qu'on voit, la France est aujourd'hui un des pays où la situation sanitaire est la plus favorable et, pourtant, on a tout arrêté définitivement. Ce sont des affaires de politiques, de médecins. Nous, on aurait aimé terminer le Championnat mais des décisions ont été prises et il faut les accepter. S'ils ont fait ce choix, c'est parce qu'ils ont d'abord pensé à la santé et au bien-être des gens alors ça me va », a déclaré Angle Di Maria dans les colonnes de L'Equipe.