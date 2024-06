Rachat AS Monaco : l’Arabie saoudite veut voler Luis Campos au PSG !

Le PSG sort d’une belle saison sur le plan sportif. Sous l’impulsion d’un Luis Enrique aux idées novatrices, le club de la capitale a réussi à remporter un douzième sacre en Ligue 1 en ne souffrant d’aucune concurrence. Sur la scène européenne, Paris a rencontré plus de difficultés, atteignant malgré tout le dernier carré avant de sortir contre le Borussia Dortmund. Un succès qui porte également le sceau de Luis Campos. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est celui qui a façonné ce PSG 2023-2024 à travers un mercato estival plutôt réussi.

La suite après cette publicité

En place depuis 2022, le Portugais était aussi un relais préférentiel dans la gestion du cas Mbappé lors de la cuvée qui vient de s’écouler. Le Portugais, qui avait connu le Bondynois à l’AS Monaco, est très respecté par le néo-Madrilène et son entourage. Une situation qui a permis de calmer les tensions entre ce dernier et Nasser Al-Khelaïfi. En parlant du club de la Principauté, de grands changements se préparent. Deuxièmes de Ligue 1 lors de la saison qui vient de s’achever, les Asémistes sont en plein processus de vente du club avec les dirigeants russes qui sont à l’écoute de la meilleure offre de rachat.

À lire

PSG : Layvin Kurzawa raconte son transfert avorté à Nantes

Les Saoudiens veulent placer Luis Campos à la tête de Monaco !

Dès lors, plusieurs offres auraient d’ores et déjà été soumises à la direction monégasque. Ce dimanche soir, L’Equipe nous informe qu’une offre d’Arabie saoudite est arrivée dans le bureau de Dmitri Rybolovlev. Et les acheteurs du Golfe ont de la suite dans les idées et auraient l’envie de placer Luis Campos à la présidence de l’AS Monaco. Conseiller puis directeur sportif des pensionnaires du stade Louis II entre 2013 et 2016, le Portugais pourrait finalement revenir par la grande porte sur le Rocher. Une perspective compliquée de prime abord, mais qui pourrait bien voir le jour d’ici à quelques mois.

La suite après cette publicité

En effet, selon nos confrères, un rapprochement significatif a eu lieu ces derniers mois entre des délégations saoudiennes et la Principauté. Le régime princier verrait, dès lors, une arrivée des Saoudiens à la présidence de l’ASM d’un bon œil. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Paris, Luis Campos n’aurait alors pas de grandes difficultés à rejoindre Monaco. Selon L’Equipe, le dirigeant portugais, malgré son poste dans la capitale, a passé beaucoup de temps dans la Principauté durant l’année qui s’est écoulée. De plus, la perspective d’avoir la main sur un projet sportif de A à Z pourrait plaire à Campos alors que les prises de décisions et les relations avec sa direction ne sont pas forcément toujours aisées à Paris. Un retour de Luis Campos à Monaco est donc bel et bien d’actualité dans les prochains mois !