L'AC Milan creuse la piste Burak Yilmaz

Burak Yilmaz (35 ans) attire les regards. Au sortir de sa belle saison et de son titre de champion de France avec Lille (16 réalisations en 28 apparitions en L1), l'attaquant international turc (70 sélections, 29 réalisations) a le vent en poupe. En Italie notamment, où la Fiorentina et l'AS Roma ont déjà été annoncées sur ses traces.

Et selon les informations de TMW, l'AC Milan est également sur le coup. Les Rossoneri, qui se cherchent un n° 9 de référence et étudient aussi la piste menant à Olivier Giroud (35 ans, Chelsea), sont récemment venus aux nouvelles pour le Dogue, sous contrat jusqu'en juin 2022.