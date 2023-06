PSG : l’hommage de Neymar à son frère Lionel Messi

L’heure à l’émotion pour certains. Neymar a fait ses adieux à Lionel Messi ce dimanche matin, sur son compte Instagram. Le Brésilien a joué aux côtés de l’Argentin à Barcelone et au Paris Saint-Germain. Samedi dernier, le PSG a annoncé le départ de la Pulga, qui a définitivement plié bagages après la défaite face à Clermont (2-3) au Parc des Princes : «Mon frère, ça ne s’est pas passé comme nous le pensions mais nous avons tout essayé. Ce fut un plaisir de partager deux ans de plus avec toi. Bonne chance dans ta nouvelle étape et sois heureux. Je t’aime», a-t-il écrit sur la publication accompagnée d’une photo des deux amis.

Après un duo explosif chez les Blaugranas, Messi et Neymar ont formé un trio offensif dorée aux côtés de Kylian Mbappé ces deux dernières saisons, mais n’ont pas reçu le même succès qu’en Espagne. Ils ont remporté la Ligue 1 à deux reprises, ainsi qu’un Trophée des Champions. En Ligue des Champions, ils n’ont pas dépassé les 8es de finale. La triste histoire à Paris prend définitivement fin ce dimanche.

