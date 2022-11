Espagne : Pedri admire Xavi et Iniesta

La suite après cette publicité

Ils se ressemblent sur tout, ou presque. Souvent comparé aux anciennes gloires du Barça et de la Roja, Xavi et Iniesta, Pedri (19 ans) veut s'inspirer d'eux. Il est actuellement milieu de terrain au Barça et indiscutable sous les ordres de Xavi, et s'apprête à disputer sa première Coupe du monde avec l'Espagne. L'homme aux 14 sélections s'est exprimé à ce propos, pour TCL, rapporté par L'Équipe.

« J'ai toujours dit qu'Andrés Iniesta était le meilleur joueur espagnol de tous les temps, avec son style de football mais aussi sa façon d'être en dehors du terrain. Et bien sûr, Xavi, mon entraîneur actuel à Barcelone, était un joueur très spectaculaire, un vrai crack. Ce sont des références. Comme je l'ai dit plusieurs fois, Iniesta était mon idole, un joueur que j'aimais vraiment. »