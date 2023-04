LdC : Luciano Spalletti furieux contre l’arbitrage

La suite après cette publicité

Battu ce mercredi par l’AC Milan à San Siro (1-0), en quart de finale aller de Ligue des Champions, Naples devra renverser la vapeur au stade Diego Armando Maradona mardi prochain. Mais pour ce nouveau choc, le cinquième en moins de 15 jours entre les deux formations italiennes, Luciano Spalletti devra composer avec plusieurs maux de tête. Si Victor Osimhen devrait bien effectuer son retour, André-Frank Zambo Anguissa et Kim Min-jae sont eux d’ores et déjà suspendus. Après la rencontre, le technicien italien a d’ailleurs perdu sur ses nerfs et pris en grippe l’arbitrage.

«Nous sommes déçus de ne pas avoir Frank (Anguissa) au retour, parce que je pense que c’est injuste qu’il ne soit pas là. J’aurais certes dû le remplacer, mais je suis triste que ça se soit terminé ainsi (il a été exclu ndlr). Le carton jaune de Kim (Min-jae) pour un geste d’humeur, je ne comprends pas non plus, a lancé Spalletti, avant de pointer du doigt l’arbitre István Kovács : dans ce cas-là, pourquoi ne me parlez-vous pas du poteau de corner cassé par Leao ? Sinon on peut tout casser sur le terrain ? C’est un geste antisportif. Parlons de la gestion des cartons de l’arbitre… J’aurais aimé voir Krunic prendre un carton jaune, il a fait une faute pire que celle de Zielinski, qui a lui reçu le carton jaune. Mais ce sont des choses italiennes, je ne veux pas parler plus des arbitres, Rosetti était là, l’arbitre va l’évaluer.»

