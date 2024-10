Les franches confidences d’Ernest Nuamah sur son été agité à l’OL

Lors de l’été 2023, l’OL avait dû bricoler lors de son mercato estival. En effet, après des restrictions sévères de la DNCG, le club rhodanien avait dû enchaîner les montages financiers pour se renforcer. Dans cet été peu reluisant, l’arrivée la plus excitante était assurément celle d’Ernest Nuamah (20 ans). Considéré comme un énorme crack du côté de Nordsjaelland, réputé pour dénicher les plus grandes pépites du Ghana, l’ailier de 19 ans disposait d’une énorme côte sur le marché. Pourtant, le gaucher a fait le choix de rejoindre Lyon qui, grâce à John Textor, avait réussi à obtenir le prêt du joueur après que Molenbeek, qui appartient aussi au propriétaire américain, n’ait recruté le joueur. Après ces coulisses surprenantes, place au terrain. Et sur le pré, le numéro 37 de l’Olympique Lyonnais a été en difficulté comme son équipe. Malgré un premier match phénoménal contre le PSG, l’ailier virevoltant a ensuite alterné entre le bon et le moins bon.

Lors de la deuxième partie de saison réussie des Gones, le natif de Kumasi n’avait pas brillé et avait même été freiné par de nombreuses blessures. Après une première saison en dents de scie, les doutes sur le niveau réel du joueur étaient alors permis. Des incertitudes visiblement présentes également dans l’esprit de l’état-major des Gones, également tourmenté par des problèmes financiers. Dès lors, une éventuelle vente d’Ernest Nuamah était sérieusement considéré entre Rhône et Saône cet été. En ce sens, les dirigeants rhodaniens ont très vite reçu des coups de fil émanant d’Angleterre pour le feu follet. Et ainsi, la tentation d’une vente de Nuamah s’est transformée en réelle volonté. Recruté contre 28 millions d’euros l’été précédent, l’ailier droit était ainsi envoyé à Fulham dans la dernière journée de mercato. Finalement, l’ancien prodige de la Right to Dream Academy a repris son destin en main.

Passant sa visite médicale à Lyon en versant quelques larmes de dépit, le joueur de 20 ans a finalement décidé de ne plus donner de nouvelles alors qu’il était attendu pour parapher son contrat avec le club londonien. Une situation qui a donc rendu le transfert caduc. Et alors que John Textor avait présenté ses excuses au joueur suite à cet événement assez traumatisant, le Ghanéen ne s’était plus exprimé sur cet été agité. Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception de Nantes en Ligue 1, Nuamah est enfin sorti du silence. Dans un premier temps, ce dernier en a profité pour expliquer les raisons qui l’ont poussé à rester dans le Rhône : «c’était mon objectif dès la pré-saison : je voulais rester pour me développer ici en tant que joueur, jouer en Europe et aider l’équipe. C’était mon plan. L’environnement est favorable à mon développement. J’aime le style de jeu, c’était ma décision. J’aime le stade, j’aime tout ici.» Et alors qu’il doutait initialement de l’amour qui lui est porté à Lyon, Nuamah s’est dit très touché du soutien du public à son égard suite à cet épisode estival : «Oui, c’était sympa de voir les messages des supporters. J’avais mes propres plans et je voulais m’y tenir, mais c’était très touchant de recevoir tous ces messages. Maintenant, je dois simplement m’exprimer davantage sur le terrain, marquer des buts et aider l’équipe. Je pense que c’est ce qui rendra les supporters heureux.»

Désormais, comme Nuamah le souligne très bien, il va falloir qu’il fasse bien mieux sur le prêt. Auteur de six buts et trois passes décisives en 43 matches la saison passée, l’international ghanéen (12 sélections, 3 buts) doit faire bien mieux et il en est capable. Pour ce faire, il devra déjà retrouver une place de titulaire face à la féroce concurrence qui règne dans le secteur offensif des Gones. Considéré comme un simple remplaçant aux yeux de Pierre Sage, le numéro 37 de l’OL entend bien changer la donne et respecte les choix d’un entraîneur qu’il respecte beaucoup : «J’ai mon propre style de jeu, et je sais sur quoi je dois travailler. Je me concentre sur mes points faibles pour m’améliorer, et je travaille à l’entraînement pour appliquer cela sur le terrain. Je dois travailler davantage ma finition pour être capable de marquer plus de buts et aider l’équipe. Ce que j’attends de mon coach, c’est qu’il me donne de la confiance. C’est ce qu’il fait depuis son arrivée, et c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup.» Avec un parcours attachant, doté de grandes qualités et amoureux de l’OL, Ernest Nuamah a toutes les armes pour s’imposer dans les cœurs lyonnais.