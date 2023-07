JT Foot Mercato : l’Olympique de Marseille casse tout sur le mercato !

L’OM fait ses adieux à Payet, mais passe la seconde sur son mercato

L’OM est décidément en feu sur ce mercato ! Après les recrutements de Renan Lodi ou encore Geoffrey Kondogbia, le club phocéen a décidé de passer la seconde. En défense, le club phocéen aimerait boucler l’arrivée d’un autre latéral de renom. Il s’agit de Joakim Maehle. Arrivé à l’Atalanta, il y a 3 ans contre 12 M€, le Danois possède l’avantage de pouvoir évoluer sur les deux flancs de la défense, même s’il viendrait surtout pour occuper le côté droit. Reste maintenant à savoir combien réclamera la DEA. L’hiver dernier, quand la Juventus s’était intéressée à ses services, l’Atalanta réclamait 15 M€. À ce poste, Rick Karsdorp est aussi dans le viseur selon Il Messagero. Le joueur de l’AS Roma est sous contrat jusqu’en 2025 mais n’est pas dans les plans de José Mourinho. Toujours dans le sens des arrivées, El Chiringuito annonce que l’OM et le Celta de Vigo sont pratiquement tombés d’accord pour le transfert de Rubén Blanco, prêté cette saison dans la cité phocéenne. Il ne reste que quelques détails à régler. Comme expliqué hier, l’OM ne lâche pas Iliman Ndiaye selon nos informations, les Phocéens ne lâchent pas le morceau et espèrent toujours le convaincre. Pour le moment, la position du joueur est toujours la même : il veut rester à Sheffield United. En revanche, pour Thomas Lemar, son avenir à court terme commence à se dessiner. En difficulté avec les Colchoneros, l’hypothèse d’un départ apparaît comme une belle opportunité pour lui de relancer une carrière qui bat de l’aile et la piste menant à l’OM semble tomber à pic. Selon Marca, l’Atlético de Madrid privilégie un prêt de l’international français, ce qui pourrait totalement correspondre à Marseille. Comme évoqué hier, Chancel Mbemba est dans le viseur de l’Arabie saoudite. Selon nos informations, des contacts existent avec son entourage, alors qu’à Marseille, on refuse catégoriquement son départ. Mais il sera difficile pour l’OM de rivaliser avec les Saoudiens en cas d’offre concrète. Pour être totalement complet sur le dossier de l’OM, le club phocéen a décidé de se séparer de son jeune milieu de terrain turc, Bartug Elmaz. Ce dernier est transféré au Fenerbahçe SK. Le club va récupérer 1,2 M€ d’indemnité de transfert dans cette opération. L’OM a également intégré à ce transfert un intéressement à la revente estimée autour de 20%. L’Olympique de Marseille a aussi été secoué par le départ de Dimitri Payet ! Pablo Longoria et l’ancien international français ont tenu une conférence de presse pour annoncer le départ de l’emblématique numéro 10. «Ce n’est pas un moment facile. On a décidé de ne pas continuer l’aventure ensemble avec notre capitaine, envoie d’emblée l’Espagnol. Ça a été beaucoup de semaine, de réflexions, de discussions. Dimitri et moi, on a eu une discussion avant le début de saison pour analyser comment cette saison allait se passer. On a communiqué et c’est une décision purement sportive de se séparer. (…) Il est une partie très importante de l’histoire de ce club, tu as inspiré une génération de supporters de l’OM. (…) Je tiens à te remercier publiquement de tous ces moments partagés ensemble», a déclaré le président de l’OM en conférence de presse.

Le PSG va passer à l’action pour Barcola

Le PSG s’intéresse à une pépite de l’Olympique Lyonnais : Bradley Barcola ! Selon Le Parisien, le club de la capitale a de la concurrence dans ce dossier puisque Manchester City et le RB Leipzig sont également sur les rangs pour enrôler le joueur de 20 ans. L’OL n’est pas disposé à vendre son attaquant mais une offre de 40 M€ pourrait changer la donne. En tout cas, l’une des révélations de la saison dernière en Ligue 1 est très intéressée par le projet parisien… Affaire à suivre.

Les officiels du jour

Jordi Alba est un nouveau joueur de l’Inter Miami et rejoint donc Lionel Messi et Sergio Busquets, ses anciens coéquipiers au FC Barcelone. La nouvelle a été annoncée hier soir. Toulouse enregistre un renfort sur le front de son attaque ! Sur les tablettes du Téfécé depuis plusieurs jours, Frank Magri est devenu officiellement la quatrième recrue toulousaine depuis le début du mercato estival. L’attaquant franco-camerounais débarque en provenance du Sporting Club de Bastia. Toutefois, la durée du contrat du joueur de 23 ans n’a pas été divulguée par les Violets. Le Stade de Reims s’offre Reda Khadra. Passé par Sheffield United et dernièrement sous les couleurs de Brighton, le joueur de 22 ans rejoint officiellement le Stade de Reims. L’attaquant allemand, formé au Borussia Dortmund, s’est engagé pour 4 saisons en faveur du club rémois. Burnley enrôle Nathan Redmond. Passé par Norwich, Southampton et plus récemment Besiktas, l’attaquant vient de s’engager avec Burnley. L’Anglais, formé à Birmingham, a signé un contrat de deux saisons (plus une en option) avec le récent promu. Désormais lié au club jusqu’en 2025, il retrouve ainsi la Premier League.