Carlo Ancelotti contrarie les plans du Real Madrid pour Eden Hazard

Tout se passe bien en ce moment au Real Madrid : vainqueur sans grand rival de la Liga cette saison, qualifié en finale de la Ligue des Champions après des matchs complètement fous face au PSG, Chelsea et Manchester City, un Karim Benzema qui marche sur l'eau et grand favori pour le Ballon d'Or décerné en fin de saison. Il ne manquerait plus que l'annonce du recrutement de Kylian Mbappé pour que tout soit absolument parfait. On n’en oublierait presque les problèmes du club, comme l'épineux cas Eden Hazard.

De nouveau blessé depuis la mi-mars et une fissure au péroné, l'ailier belge n'a pas même pas participé à cette incroyable campagne à élimination directe de C1. Il a simplement joué 8 minutes au match aller contre le PSG à la mi-février. Un constat terrible mais à l'image de ce qu'il est devenu depuis qu'il a été transféré en Espagne contre 100 M€ (ou 160 M€ selon certaines révélations). En proie à des soucis physiques et désormais simple remplaçant (quand il est disponible), il n'a participé qu'à 22 matchs pour 1 but et 2 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Ancelotti : «le plan de Hazard est clair : il reste»

Les 877 minutes jouées représentent un bilan famélique et cela fait maintenant trois ans que ça dure. Le Real Madrid voudrait s'en débarrasser car il libérerait de la masse salariale, même pour un prêt comme nous le révélions début avril mais ça n'est pas vraiment l'intention du joueur, ni même de Carlo Ancelotti qui aimerait le voir rester. «Nous n'en avons pas parlé. Son plan est assez clair : il reste et il le fait avec beaucoup de motivation car il ne s'est pas bien amusé ces dernières années et il veut montrer sa qualité. Le plan de Hazard est clair : il reste», assure l'Italien en conférence de presse à la veille du déplacement à Cadix.

Une pénultième journée de Liga à laquelle ne participera pas Hazard, toujours blessé mais il aura du temps de jeu la saison prochaine. «Il y a beaucoup de matchs, il y a de la fatigue, il y aura des rotations même si cette année il n'y en a pas eu beaucoup. Chacun peut avoir sa chance. Être titulaire dans une grande équipe est très difficile pour tout le monde, pas seulement pour les joueurs qui jouent moins. Je continue de penser que la quantité de minutes n'est pas aussi importante que la qualité. Cette année, nous avons l'exemple de Rodrygo, qui n'a pas joué beaucoup mais a à chaque fois, il a amené de la qualité et a fait la différence.»

Prendre l'exemple sur le jeune Brésilien, décisif durant ses entrées en Ligue des Champions notamment, voilà à quoi doit se raccrocher l'ancienne star de Chelsea. Il aura encore tout l'été pour peaufiner sa récupération et revenir à la rentrée avec un corps tout neuf, à l'inverse d'il y a un an où son physique "enrobé" avait fait les choux gras de la presse espagnole. Il faudra aussi convaincre sa direction de le conserver, surtout si celle-ci renforce son effectif avec l'arrivée d'un certain champion du monde français : Kylian Mbappé.