OM : Laurent Nicollin drague ouvertement Bamo Meïté

Dans les colonnes du Midi-Libre, Laurent Nicollin, le président du MHSC, a évoqué le mercato d’hiver alors que son club est dans une position très inconfortable au classement en Ligue 1.

La suite après cette publicité

« Avec la blessure de Maksimovic, on peut réfléchir à prendre quelqu’un derrière, alors que Becir Omeragic peut aussi jouer au milieu. Si on doit prendre quelqu’un, on engagera plutôt un stoppeur, qui peut jouer arrière droit. Bamo Meïté, que nous avions contacté, a ce profil, mais l’OM veut le vendre. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer en fin de mercato.» La balle est dans le camp de Marseille.