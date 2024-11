Nantes - OM : le soulagement de Neal Maupay

Préféré à Elye Wahi pour débuter la rencontre face au FC Nantes en clôture de la 10e journée de Ligue 1, Neal Maupay a profité de l’occasion pour se distinguer. Buteur et auteur d’un match globalement très solide, l’ancien joueur de Brighton et Everton a affiché un certain soulagement après la claque reçue face au PSG, le week-end dernier. «Cette victoire fait du bien, cette semaine c’était compliqué après une grosse défaite contre Paris, on voulait réagir et être 2e à la fin de cette journée, c’était un match compliqué contre une belle équipe de Nantes mais on a montré du caractère, surtout en première mi-temps où on a très bien joué, c’est une bonne soirée pour tout le monde. J’ai beaucoup parlé à Rowe avant le match en lui disant que dès qu’il aurait la possibilité de centrer ou de faire des différences je serai au centre, ça fait du bien en tout cas de revenir de ma suspension et de marquer un but».

La suite après cette publicité

Relancé sur sa prestation, le buteur olympien a également affiché sa détermination, lui qui doit encore prouver pour gagner sa place dans le onze phocéen. «J’avais à coeur de faire un bon match comme je ne suis pas titulaire toutes les semaines donc quand j’ai l’opportunité, je dois faire un bon match, je me suis senti bien en jambes et je pense que j’ai été plutôt juste techniquement, mes coéquipiers m’ont bien trouvé, ça donne de la confiance et ça montre que le groupe de l’OM ce n’est pas que onze joueurs, c’est de bon augure pour la suite. Il faut bien récupérer maintenant car on peut être à 23 points vendredi (après le match contre Auxerre, ndlr), ça serait un excellent début de saison. Je voulais juste avoir un message pour les supporters, on avait pas les supporters ce soir mais j’ai une pensée pour eux et je suis sûr qu’on les verra à l’aéroport». Réponse dans les prochaines heures…