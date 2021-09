Club Bruges-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Les premiers pas en Ligue des champions du trio fantastique approchent ! Ce soir, au Stade Jan-Breydel de Bruges, le trio de feu Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar sera aligné face au Club Bruges, à l'occasion de la 1ère journée de la phase de poules, dans le Groupe A. Une rencontre à suivre à partir de 21h. Un rendez-vous important pour les troupes de Mauricio Pochettino, qui accueilleront l'ogre Manchester City lors de la 2e journée, le 28 septembre prochain. Pour la première fois ce soir, Foot Mercato vous propose de suivre l'avant-match en direct sur Youtube.

Ce soir, ce n'est pas un mais deux canaux qui diffuseront cette rencontre attendue à travers la planète football. Outre Canal +, RMC Sport 1 proposera également le choc de cette première journée, entre le champion en titre de Belgique et le club de la capitale, éliminé au stade des demi-finales l'an passé. Si vous ne disposez d'aucune de ces deux chaînes dans votre abonnement, reste la solution du streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin. Reste également l'option MyCanal, proposée par la chaîne cryptée pour assister à un choc arbitré par le Suisse Sandro Schärer.