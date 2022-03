Milan : tout le monde se lève pour Olivier Giroud

La suite après cette publicité

L'autre géant de l'AC Milan. Menés par Zlatan Ibrahimovic ces dernières années, les Lombards peuvent compter sur un autre grand attaquant. Du haut de son mètre 90, Olivier Giroud apporte également sa pierre à l'édifice. Après plusieurs années de bons et loyaux services en Angleterre à Arsenal puis à Chelsea, il a rejoint Milan cet été. Et si certains se questionnaient sur le choix des Italiens de miser sur un joueur de 35 ans, le Français aux 110 capes avec les Bleus répond présent sur le terrain.

Hier soir, il a encore été précieux pour les siens face à Naples lors d'une rencontre très importante dans la course au titre. Giroud a marqué le but de la victoire à la 49e minute. Plus que trois points, il a permis à son équipe de prendre la tête de la Serie A (60 points) devant l'Inter (58 points, -1 match) et le Napoli (57 points). Cette nouvelle réalisation du champion du monde 2018 fait les gros titres ce lundi de l'autre côté des Alpes.

La presse est unanime

"Giroud frappe un coup en championnat", titre le Corriere dello Sport tandis que Tuttosport a écrit : "Giroud Scudetto". De son côté, la Gazzetta dello Sport a aussi encensé l'attaquant, "Giroud, l'homme des buts qui valent de l'or". La publication au papier rose explique qu'«Olivier a donné six points à Milan contre les concurrents les plus directs pour le Scudetto et cela personne ne pourra lui enlever».

Ainsi, ses quatre derniers buts en championnat ont été marqués contre la Roma, l'Inter (doublé) et Naples. Il a aussi inscrit deux buts contre la Lazio en Coupe d'Italie. Au total, l'ancien joueur de Chelsea a marqué onze buts toutes compétitions confondues sous le maillot rossonero (8 en championnat et 3 en coupe d'Italie en 27 apparitions toutes compétitions confondues dont 18 titularisations). Il est co-meilleur buteur de son équipe avec Rafael Leão.

Giroud savoure

Heureux après la rencontre, malgré sa sortie pour une blessure, le buteur tricolore a confié : «ce sont trois points qui valent beaucoup car c'était un match contre un rival pour le Scudetto. Ce n'était pas décisif mais c'était important de gagner et c'était une victoire bien méritée. J'essaie de toujours être au bon endroit au bon moment. En défense, on a bien joué. Je ne veux pas parler du Scudetto mais nous espérons gagner quelque chose cette année. La Coupe d'Italie, le Scudetto… nous sommes ambitieux».

Titulaire en l'absence de Zlatan Ibrahimovic blessé, Olivier Giroud a évoqué la concurrence à venir puisque le Suédois a joué quelques minutes hier soir. «Je ne veux pas penser à ces choses. Mon travail est aussi d'être un grand frère pour les jeunes. Nous avons beaucoup de qualité mais de temps en temps nous devons parler un peu plus. Je connais l'importance de bien communiquer et de parler». Le pari Giroud est en train d'être gagné par l'AC Milan. De quoi faire réfléchir Didier Deschamps qui ne l'a plus appelé depuis l'Euro 2020 ? Affaire à suivre...