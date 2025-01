Nantes : Jean-Charles Castelletto pointe le problème des Canaris

Ce dimanche, le FC Nantes croyait faire la bonne opération en s’imposant sur la plus petite des marges face à l’ASSE. Finalement, la fin de match a tourné à la désillusion pour les Canaris, rejoints en fin de match par les Verts (1-1). Un nouveau match nul qui frustre les Canaris qui, malgré des performances encourageantes dans la quête du maintien, font du surplace. Après le match, Jean-Charles Castelletto a justifié ces matches nuls par un manque de justesse :

La suite après cette publicité

«Ce qu’il nous manque pour gagner des matches. Il manque de la justesse. Un brin de chance. Il faut cette justesse pour mieux jouer les coups. En première période, il y a des moments où on doit mieux jouer les coups. En seconde période, nos attaquants étaient plus fatigués donc on a eu moins d’occasions. Mais oui, il nous manque de la justesse.»