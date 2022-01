Coupe d'Afrique des Nations 2021 : Karl Toko Ekambi et le Cameroun s'offrent la Gambie et rejoignent les demies !

En ouverture des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun, pays hôte de la compétition, croisait le fer avec la surprenante équipe gambienne, ce samedi à 17 heures. À Douala, les Lions indomptables, vainqueurs des vaillants Comoriens (2-1) en huitièmes de finale, s'avançaient en 4-3-3 avec Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la compétition, associé à Karl Toko Ekambi présent en pointe. Première ex aequo de son groupe avec le Mali (2 victoires, 1 nul) pour sa première participation à une compétition continentale, la Gambie restait quant à elle sur une belle victoire face à la Guinée (1-0) au tour précédent et espérait créer la sensation contre les Camerounais. Pour ce faire, les Scorpions se présentaient en 4-4-2 où Musa Barrow, star de cette équipe et auteur de deux buts et deux passes décisives dans la compétition, était aligné aux côtés de Badamosi sur le front de l'attaque.

Affichant une certaine torpeur dans le premier quart d'heure de cette rencontre, le pays organisateur se signalait malgré tout une première fois par l'intermédiaire de l'inévitable Aboubakar. Sur un centre au premier poteau de Ngamaleu, l'avant-centre des Lions Indomptables tentait une Madjer aérienne mais Gomez, vigilant, déviait la tentative du capitaine camerounais (14e). Progressivement libérés, les coéquipiers de Toko Ekambi intensifiaient leur pression sur le but de Gaye. Auteur d'un petit festival, Aboubakar, trouvé sur la gauche, s'amusait le long de la ligne mais son centre en retrait ne trouvait pas preneur (23e). Installés dans la moitié de terrain gambienne mais bien contenus par le bloc adverse, les Camerounais optaient alors pour la solution lointaine. Décalé aux trente mètres, Fai armait alors une frappe puissante et soudaine qui faisait trembler le filet extérieur droit de la lucarne de Gaye (29e). Dans la foulée, Aboubakar pensait bien ouvrir (logiquement) le score mais sa tête piquée mourrait au pied du poteau gambien (31e). Dominée, la Gambie tentait de répondre mais le ciseau de Castelletto était parfaitement contré par Gomez (34e) et les locaux s'enhardissaient un peu plus.

Karl Toko Ekambi dompte la Gambie !

À nouveau trouvé sur un centre de Gouet au premier poteau, le numéro 10 des Lions Indomptables tombait cette fois-ci sur Gaye, auteur d'un arrêt réflexe exceptionnel sur la tête smashée du buteur d'Al-Nassr (36e). Dominateurs, les Camerounais ne trouvaient finalement pas la faille et rentraient au vestiaire tenus en échec par une formation gambienne bien en place défensivement mais inexistante aux abords de la surface adversaire (aucun tir au cours du premier acte). Dès la reprise, la physionomie de ce quart de finale ne changeait pas. Face à une Gambie ultra défensive, le Cameroun poussait et Toko Ekambi, servi par Fai, coupait parfaitement la trajectoire d'un centre venu de la droite pour tromper Gaye et ouvrir le score (1-0, 50e). Plus tranchants, les Camerounais manquaient, dans la foulée, le but du break. Lancé par Zambo Anguissa, Fai voyait sa frappe s'envoler au-dessus du cadre de Gaye (53e). Un raté aux cinq mètres qui ne freinait cependant pas les ardeurs camerounaises.

Servi en profondeur, Hongla prenait le meilleur sur Bobb et trouvait Toko Ekambi au second poteau. Malgré un léger rebond, l'attaquant des Gones faisait preuve de sang-froid pour terminer l'action d'un plat du pied droit se logeant dans la lucarne du dernier rempart gambien (2-0, 57e). En contrôle dans la dernière demi-heure de jeu, le Cameroun était même tout proche de prendre définitivement le large mais Aboubakar voyait sa frappe enroulée du gauche flirter avec le montant de Gaye (72e). En fin de rencontre, Njie puis Aboubakar se montraient encore dangereux sur le but des Scorpions mais trop imprécis pour corser l'addition (86e). Trop faible collectivement, la Gambie ne parvenait à jamais à inquiéter le bloc mis en place par Antonio Conceiçao et quittait donc, avec les honneurs, cette CAN. Grâce à cette victoire (2-0) ne souffrant d'aucune contestation, le Cameroun retrouvera ainsi en demi-finale le Maroc ou l'Egypte - qui s'affrontent ce dimanche à 16 heures - pour tenter de valider son billet pour la finale, prévue le 6 février prochain.

