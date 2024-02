Liga : contre Majorque, la Real Sociedad gagne enfin

De nouveau en déplacement à la suite de son match de Ligue des champions contre le PSG au Parc des Princes, la Real Sociedad devait se relancer à Majorque en championnat après presque un mois sans victoire. Le match a très mal commencé pour les hommes d’Imanol Alguacil, en encaissant un but d’Antonio Sanchez très rapidement dans le match avec une volée du gauche (4e). Après six matchs sans marquer, une éternité pour le club basque, Takefusa Kubo a libéré les siens en égalisant après un raid solitaire (38e). L’histoire a pu bien tourner pour la Real avec l’exclusion d’Antonio Raillo avant la mi-temps. Le joueur historique de Majorque a pris deux cartons jaunes consécutifs pour avoir trop discuté avec l’arbitre.

Les Basques ont longtemps été maladroits devant le but. Ils ont également butté sur Predrag Rajkovic, auteur de trois arrêts. Il a fallu attendre les derniers instants du match et une tête de Mikel Merino pour voir la Sociedad prendre les devants au score (90e+3). Cette victoire, acquise à la fin du match, laisse les Majorquins dans une position délicate au classement avec une 16e place. Le club de Saint-Sebastien lui progresse enfin et sécurise sa sixième place européenne. Majorque et Real Sociedad se retrouveront vite, dans 10 jours pour le match retour des demi-finales de Copa del Rey. Au match aller, ils s’étaient quittés sur un match nul (0-0).