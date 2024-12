Dopage : le cas Mykhaïlo Mudryk inquiète sérieusement l’Ukraine

Le 28 novembre dernier, Mykhaïlo Mudryk (23 ans) a joué 90 minutes à l’occasion de la victoire 2 à 0 face à Heidenheim en Ligue Europa Conférence. Auteur d’un but, l’Ukrainien ne le savait pas, mais il avait disputé son dernier match avant peut-être très longtemps. En effet, depuis sa sortie en C4, il a été à deux reprises sur le banc de Chelsea avant d’être absent officiellement pour cause de "maladie". Mais le 17 décembre, la presse ukrainienne a révélé que l’ancien du Shakhtar Donetsk manquait à l’appel en raison d’un contrôle antidopage positif. Une information confirmée quelques heures plus tard par les pensionnaires de Stamford Bridge, par le biais d’un communiqué de presse officiel.

« Le Chelsea Football Club peut confirmer que la Fédération de football a récemment contacté notre joueur Mykhailo Mudryk concernant un résultat anormal lors d’un test urinaire de routine. Le club et Mykhailo soutiennent pleinement le programme de tests de la FA et tous nos joueurs, y compris Mykhailo, sont régulièrement testés. Mykhailo a confirmé catégoriquement qu’il n’a jamais sciemment utilisé de substances interdites. Mykhailo et le club vont désormais travailler avec les autorités compétentes pour établir ce qui a causé le résultat anormal. Le club ne fera aucun autre commentaire.» Dans la foulée, Mudryk est sorti du silence pour lâcher ses vérités sur cette sombre affaire.

«Je sais que je n’ai rien fait de mal et je garde l’espoir de revenir bientôt sur le terrain. Je ne peux pas en dire plus maintenant en raison de la confidentialité du processus, mais je le ferai dès que possible. Je peux confirmer qu’il m’a été notifié qu’un échantillon que j’ai fourni à la FA contenait une substance interdite. C’est un choc total, car je n’ai jamais utilisé sciemment de substances interdites ni enfreint de règles, et je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour déterminer comment cela a pu se produire.» Épaulé par son club et par Enzo Maresca, qui l’a assuré de son soutien en conférence de presse, le footballeur, qui risque 4 ans de suspension si l’échantillon B confirme les premiers tests, est depuis silencieux.

Mais les médias ukrainiens ont donné de ses nouvelles. Ainsi, on a appris qu’il s’est attaché les services du cabinet d’avocats Morgan Sports Law. Une équipe de spécialistes dans les affaires de dopage dans le sport, et qui avait récemment assuré la défense de Paul Pogba. Privé de football, Mudryk, qui a donc manqué 7 rencontres toutes compétitions confondues, continue de s’entraîner en attendant d’être fixé sur sa situation. Ce vendredi, la publication ukrainienne UA révèle qu’il se prépare notamment dans un gymnase à Lisbonne, où il travaille avec des joueurs de Benfica, notamment António Silva et Tomas Araujo. Le joueur de 23 ans en a profité également pour assister au mariage de son compatriote Anatoly Trubin.

L’Ukraine est préoccupée par Mudryk

Quelques jours avant (dimanche, ndlr), il a été aperçu en Arabie saoudite au combat de boxe entre Oleksander Usyk, et Tyson Fury. Invité à commenter sa situation et la gestion du temps libre du joueur, Enzo Maresca a confié : «en ce moment, c’est aussi bien qu’il puisse se déconnecter un peu de la situation. La dernière fois que je lui ai parlé, nous avons essayé de le soutenir. Maintenant, nous attendons simplement.» Du côté de l’Ukraine, on est un peu dans la même situation. Le sélectionneur national, Serhiy Rebrov, a d’ailleurs évoqué cette fâcheuse affaire dans les colonnes de Tribuna. «Oui, je lui ai parlé. Pour nous, chaque joueur est très important et Mykhaïlo en est très contrarié. Je ne veux pas entrer dans les détails. Rien n’est officiel pour le moment.»

Il a ajouté : «notre position est que nous soutiendrons le joueur, nous nous battrons pour lui. Et je souhaite seulement à Mykhaïlo de la patience. Je veux qu’il comprenne vraiment que nous le soutenons et que nous ferons tout pour que ce soit le plus court possible, car il est un joueur très important pour l’équipe nationale ukrainienne.» Au pays, il n’est pas le seul à être préoccupé par le joueur de Chelsea. Ancien joueur de l’équipe nationale, Oleg Shelayev a avoué : «j’ai tendance à penser que cela ne se fera pas sans sa disqualification. Maintenant, il est important de faire des efforts pour qu’il ne se retrouve pas longtemps en dehors du football.»