Liverpool : la réaction de Jamie Carragher au départ de Klopp

Jamie Carragher, ancien défenseur emblématique de Liverpool, est l’un des consultants les plus appréciés d’Angleterre, où il officie sur Skysports et compose un duo taquin avec l’ex Red Devil Gary Neville. Ses analyses sont souvent attendues et énormément relayées outre-Manche. Forcément, sa réaction était guettée, quelques minutes après la retentissante annonce de Jürgen Klopp, qui quittera Liverpool à la fin de la saison en cours.

«Cette nouvelle allait être un coup dur pour le club le jour où elle arriverait. Je pensais juste que ce serait dans quelques années. Quel manager, quel homme, finissons en beauté Jürgen !», a posté Carragher sur son compte X. Les nombreuses réactions affluent sur les réseaux sociaux, alors que les bookmakers ont déjà préparé les cotes pour les possibles successeurs.