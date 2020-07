LOSC : les détails du transfert de Sven Botman

Alors que son défenseur Gabriel est annoncé du côté du Napoli lors de ce mercato estival, le LOSC était à la recherche de son remplaçant. Et rapidement, les Dogues ont jeté leur dévolu sur le joueur de l'Ajax Amsterdam Sven Botman. Mais alors que les parties étaient d'accord, le transfert prenait un peu de retard ces derniers jours, et quelques clubs voulaient jouer un mauvais tour à la formation nordiste comme nous vous le révélions la semaine dernière. Cependant, Gérard Lopez et ses équipes semblent avoir enfin tout bouclé.

Selon nos informations, le défenseur de 22 ans, qui a disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues et a inscrit deux buts cette saison avec le club néerlandais, est en ce moment-même à Lille. Il doit parapher, relativement rapidement, un contrat longue durée (quatre ou cinq ans). Le principal concerné touchera dans le nord de la France un salaire d'un million d'euros net par an, voire même 1,5M€ en fonction des primes individuelles et collectives. Le montant du transfert, lui, doit avoisiner les 8M€, et l'Ajax a déjà négocié 10% sur la future revente du natif de Badhoevedorp. Mais pour boucler l'opération et faire l'officialisation, le LOSC attend d'abord le départ de Gabriel.