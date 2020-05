Balotelli et Chiellini enterrent la hache de guerre

Il faut croire que le temps panse les plaies mais là c'est allé très vite. Quelques jours à peine après leur altercation par médias interposés, Giorgio Chiellini et Mario Balotelli ont fait la paix. Dans l'émission italienne La Iene, une équipe de télévision s'est rendue devant le domicile de l'attaquant de Brescia pour lui faire signer un maillot. «Même si tu m’as poignardé dans le dos de façon inattendue, je t’aime toujours», a écrit le joueur, visiblement pas rancunier. Auparavant, les organisateurs de l'émission avaient contacté le défenseur de la Juventus pour lui demander s'il se sentait capable de rejouer avec Balotelli pour le prochain Euro en 2021. «Mon dieu, ce serait un plaisir! Je n’ai aucun problème avec ça. Une personne négative? Il a pu l’être dans certaines situations.» Les deux hommes ont ensuite été mis en relation en direct et ont pu échanger quelques mots dans une atmosphère détendue.

«Mario, je ne savais pas si je devais mettre ça dans le livre, mais ne pas en parler me semblait un peu hypocrite. Il y a eu des désaccords entre nous. Je suis désolé, mais je devais en parler, Mario, je t’aurais écrit dans quelque temps. Je te le dirai en personne plus tard. (...) J’ai beaucoup appris de mes erreurs, et je continue de le faire, chaque jour qui passe. Je te souhaite le meilleur et j’espère te voir bientôt sur le terrain» a conclu Chiellini. Tout est bien qui finit bien.