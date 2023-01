Chelsea, Brighton : Levi Colwill, la révélation qui émerveille déjà l’Angleterre

La suite après cette publicité

Voilà une nouvelle promesse qui fait déjà saliver nos amis anglais. Son nom : Levi Colwill. Âgé de 19 ans, le jeune défenseur central est en train d’éclore aux yeux de l’Angleterre. Prêté par Chelsea à Brighton cette saison, celui qui n’a encore jamais évolué avec l’équipe première de son club formateur impressionne dans les rangs des Seagulls, sous la houlette de Roberto De Zerbi. Prêté à Huddersfield Town, en Championship, pour aller s’aguerrir lors de l’exercice 2021-2022, le natif de Southampton avait déjà fait forte impression pour sa découverte du monde professionnel (32 matchs, 2 buts, 1 passe décisive).

L’heure était donc à la confirmation l’été dernier, quand Chelsea a décidé de prêter son jeune talent à Brighton. Tout ne s’est pas passé idéalement pour Levi Colwill en première partie de saison, puisqu’il a dû se contenter de deux maigres apparitions en Premier League, en plus d’être aligné en Carabao Cup. Mais depuis le 13 novembre dernier, l’international Espoirs anglais (2 capes) a fait son trou dans le collectif bien huilé de Brighton. Déjà décisif sur la pelouse d’Arsenal en League Cup (3-1, 9 novembre), Colwill n’est plus sorti du XI de départ depuis, enchaînant 8 titularisations (dont 5 en Premier League).

Colwill impressionne pour sa première saison en Premier League

Pendant que Chelsea galère en championnat avec Graham Potter, l’ancien entraîneur de Levi Colwill du côté de l’AMEX Stadium, les fans londoniens se demandaient récemment pourquoi la direction n’avait pas conserver son jeune espoir dans ses rangs cette saison. Fort bon dans les duels, assez rapide pour sa taille (1,87m) et doté d’une belle qualité de relance, y compris dans le jeu long, il dispose de tout l’attirail pour réussir au plus haut niveau, et notamment en Angleterre.

Sur les derniers matchs, il est d’ailleurs celui qui fait le mieux progresser le ballon sur le terrain, grâce à sa qualité de passe. « Il s’améliore beaucoup, se félicitait Roberto De Zerbi en début d’année au sujet du n°6 de Brighton. Je suis vraiment satisfait de lui, c’est un très bon gars. Il a un gros, gros potentiel. Je pense qu’il peut mieux jouer, il joue à environ 60% de son potentiel et je veux lui donner plus de confiance et de tranquillité. Mais match après match, il joue mieux. »

Southgate pense déjà à lui avec les Three Lions

Ce n’est donc pas un hasard si, comme le révèle The Athletic, Gareth Southgate envisage de l’appeler pour la première fois en sélection anglaise en mars prochain, pour les matchs face à l’Italie et l’Ukraine comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024. Les performances récentes ont impressionné le sélectionneur des Three Lions et son staff, qui semblent prêts à lui faire confiance et à injecter du sang frais en Angleterre.

Le média assure également que Levi Colwill fait partie des plans de Chelsea, qui n’ont pas l’intention de le vendre, alors qu’il possède un contrat courant jusqu’en 2025. Et ce malgré le fait que les Blues aient recruté pas moins de 3 centraux au cours des 5 derniers mois (Fofana, Koulibaly et Badiashile). D’ici là, Colwill aura l’occasion de tranquillement confirmer, loin du marasme de Stamford Bridge, tous les espoirs placés en lui.