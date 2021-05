EdF : Didier Deschamps évoque l’association Griezmann-Benzema

La suite après cette publicité

Avec le retour de Karim Benzema en Équipe de France, il va falloir faire des concessions et des changements au niveau tactique. Si le buteur du Real Madrid est quasiment certain d’être titulaire, au moins pour les prochains matchs amicaux, Didier Deschamps va devoir revoir son animation offensive pour faire cohabiter Antoine Griezmann et Benzema, bien qu'ils ont déjà joué ensemble sous la tunique bleue. Le sélectionneur des Bleus compte faire des aménagements, sans pour autant redistribuer toutes les cartes.

« Il aura peut-être des aménagements… Moi j'ai toujours le même objectif et je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, c’est de mettre autant que possible chaque joueur dans sa meilleure position. Après il y a des compensations à faire. Mais ce n'est pas donner tout à l’un pour enlever à l'autre…Karim est un leader technique lui aussi. Ce n'est pas un problème d'avoir plusieurs leaders. On ne va pas parler que d'Antoine parce que j'ai 8 joueurs offensifs, donc il y a des associations qui peuvent être différentes, en début de match, en cours de match, avec des joueurs polyvalents, voilà », a-t-il expliqué à RTL.