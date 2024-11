BL : le Bayern enchaîne, Francfort humilie Bochum

La neuvième journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec cinq affiches programmées à 15h30. Leader au coup d’envoi, le Bayern Munich a conforté sa première place après une victoire sans trembler contre l’Union Berlin. Portés par un doublé d’Harry Kane et un grand Kingsley Coman, buteur et passeur, les Bavarois reprennent provisoirement trois points d’avance sur le RB Leipzig, en déplacement du côté de Dortmund à partir de 18h30.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Francfort a de son coté étrillé Bochum (7-2) grâce à des réalisations d’Ekitike (9e, 69e), Marmoush (18e), Knauff (20e), Brown (32e), Dahoud (61e) et Uzun (66e). Sur la pelouse d’Hoffenheim, le promu Sankt Pauli a empoché les trois points grâce à une victoire logique (2-0), tout comme Kiel opposé à Heidenheim (1-0). Enfin, Augsbourg a été rattrapé en fin de rencontre face à Wolfsburg. Si Tietz avait ouvert le score en première période, Amoura permettait aux siens de récupérer un petit point. Au classement, le Bayern reste en tête, juste devant Leipzig et Francfort. Bochum est plus que jamais lanterne rouge.

Tous les résultats de 15h30

Bayern Munich 3-0 Union Berlin : Kane (15e, sp, 51e) et Coman (43e)

Eintracht Francfort 7-2 Bochum : Ekitike (9e, 69e), Marmoush (18e), Knauff (20e), Brown (32e), Dahoud (61e) et Uzun (66e) / De Wit (35e), Hofmann (51e)

Hoffenheim 0-2 Sankt Pauli : Afolayan (20e) et Albers (90+4e)

Holstein Kiel 1-0 Heidenheim : Erras (28e)

Wolfsbourg 1-1 Augsbourg : Amoura (82e) / Tietz (34e)