Coupe du Roi : Bilbao étrille Eldense

La dernière rencontre des 16es de finale de la Coupe du Roi opposait, ce jeudi soir, l’Athletic Bilbao à Eldense. Après les qualifications du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid, entre autres, mercredi soir, les Rojiblancos n’ont pas fait dans la dentelle pour se hisser au tour suivant.

Portés par le doublé d’Alex Berenguer et les réalisations de Nico Williams, Oier Zarraga ou encore Iker Muniain, les hommes d’Ernesto Valverde n’ont fait qu’une bouchée de la bande entraînée par Fernando Estévez. Score final : 6 buts à 1 et une qualification ne souffrant d’aucune contestation possible.

