Liga : l’Athletic Bilbao et Osasuna dos à dos

Un match vraiment nul. La 16e journée de Liga se terminait ce lundi soir par une rencontre entre l’Athletic Bilbao et Osasuna, deux prétendants à une place européenne. Et dans une rencontre où il n’y a eu que quatre tirs cadrés, trois pour les Basques et seulement un pour le club de Pampelune, il y a logiquement eu un score nul et vierge au coup de sifflet final.

Bilbao, toujours septième, jouera un Derby basque sur la pelouse de la Real Sociedad lors de la prochaine journée, alors que Osasuna, huitième, recevra Majorque.

