Arsenal annonce une vague de départs

Comme de nombreux clubs entre la fin de la saison et le début du mercato estival, Arsenal a officialisé ce vendredi le départ de ses joueurs et joueuses en fin de contrat le 30 juin prochain. Parmi eux se trouve notamment Alexandre Lacazette, qui a déjà rebondi à l'OL. Le point le plus important à retenir concerne assurément Eddie Nketiah. Les Gunners ont précisé avoir offert un nouveau contrat à l'attaquant de 23 ans et que des discussions sont en cours.

La presse anglaise ne semble avoir guère de doute à ce sujet : le pur produit du centre de formation d'Arsenal devrait rester à l'Emirates Stadium cet été, lui qui a réalisé une très belle fin de saison sur le plan personnel. Les jeunes Jonathan Dinzeyi, Joel Lopez et Jordan McEneff, membres des U18 et des U23, quittent également le club, tout comme les joueuses de l'équipe féminine Lisa Evans, Tobin Heath et Viktoria Schnaderbeck. À l'instar de Nketiah, le club du nord de Londres négocie pour conserver Lydia Williams.