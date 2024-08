Droits TV, Ligue 1 : Vincent Labrune sort du silence sur le prix des abonnements de DAZN

Le football français traverse une énorme crise. Entre l’épisode Mediapro, le contrat avec CVC et la dernière gestion catastrophique des droits TV de la L1 pour la période 2024-2029, la LFP en prend pour son grade. Et surtout son président. Invité à réagir, le patron de la LFP a enfin accepté de sortir du silence. Mais il s’est immédiatement installé dans une posture de victime en dénonçant des attaques d’une rare violence faite par des personnes qui, selon lui, n’ont cherché qu’à saboter l’appel d’offres et à faire exploser la direction de la Ligue. Puis l’ancien président de l’Olympique de Marseille a désigné Mediapro comme le principal coupable de cette crise sans précédent au sein du football français.

Relancé sur le fiasco des droits TV (vendus 500 M€ alors que la Ligue espérait 1 milliard d’euros), Labrune a concédé que l’objectif n’a pas été rempli. « Je vous confirme qu’il est décevant et éloigné de notre objectif, qui n’était pas celui de notre communication », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe, avant de refaire parler sa spécialité, à savoir envoyer un tacle à Canal+, qui n’a pas souhaité participer à l’appel d’offres. « Le groupe Canal+ n’a pas participé à l’appel d’offres et n’a rien fait non plus pour que cela se passe bien… »

Labrune botte en touche

Pour ceux qui espèrent voir les deux parties se rabibocher, c’est mal parti… Mais là où Labrune était attendu, c’est au sujet des prix exorbitants des abonnements proposés par DAZN. Pour rappel, la plate-forme offre un abonnement à 14,99€ mensuels (avec engagement sur 12 mois) pour regarder un match seulement de L1 par journée (l’un des trois du dimanche à 17h), et un autre à 29,99€ mensuels pour les 8 rencontres. Des tarifs qu’avait justifiés le boss de DAZN, Shay Segev. Mais qu’en pense le patron de la LFP ?

« Je ne suis pas le patron de DAZN. Je ne fixe pas leurs tarifs. Le football est un produit premium qui a un coût. Mais cette offre est moins chère que celle pratiquée par nos voisins, à part l’Italie. J’ai bien conscience de cette difficulté. Mais pour pouvoir baisser les prix, il faut laisser le temps à un nouvel acteur de s’installer dans la durée. » C’est ce qui s’appelle botter en touche…